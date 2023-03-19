В Швейцарии задумались о национализации Credit Suisse

Bloomberg: власти Швейцарии задумались о полной или частичной национализации Credit Suisse

Власти Швейцарии задумались о частичной или полной национализации банка Credit Suisse. Об этом агентству Bloomberg рассказали осведомленные источники.

Отмечается, что такое развитие событий власти считают единственным жизнеспособным вариантом, помимо поглощения банка UBS Group AG.

«Страна рассматривает возможность либо полного приобретения банка, либо владения значительной долей акций, если поглощение UBS не состоится из-за сложностей в заключении сделки и сжатых сроков», — уточняется в материале.

Ранее стало известно, что Credit Suisse могут принудительно объединить с конкурентом UBS. При этом утверждалось, что сами кредитные организации не согласны с таким решением.

О проблемах в Credit Suisse сообщалось еще в сентябре прошлого года. Позже глава банка Ульрих Кернер направил сотрудникам организации письмо, в котором рассказал о критическом моменте в жизни банка. В феврале 2023-го Credit Suisse сообщил о рекордных убытках.

