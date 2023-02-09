Швейцарский банк получил рекордные убытки

Credit Suisse получил $1,5 млрд чистых убытков в четвертом квартале на фоне оттока средств

Швейцарский банк Credit Suisse, который в 2022 году столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности, получил рекордный чистый убыток за четвертый квартал в размере 1,5 миллиарда долларов, указано в отчете организации. Банк предупредил, что ожидает значительного убытка также по итогам прошлого года в целом и не рассчитывает, что 2023 год станет легким для его бизнеса.

Тяжелым ударом для Credit Suisse стал отток средств со счетов клиентов, которые начали опасаться за будущее банка. В четвертом квартале они вывели со своих счетов суммарно почти 120 миллиардов долларов. «Операционные показатели Credit Suisse оказались даже хуже, чем предполагалось, а уровень оттока средств оказался ошеломляющим», — сказано в отчете.

По итогам четвертого квартала доходы банка от торговли облигациями упали на 84 процента в годовом выражении, по акциям — на 96 процентов. Выручка от оказания консультационных услуг и операций на рынке капитала снизилась на 59 процентов. На фоне публикации отчета стоимость акций Credit Suisse упала на 5 процентов, до 3,09 швейцарского франка на момент написания материала.

О проблемах Credit Suisse заговорили в сентябре, а в начале октября было опубликовано письмо, которое отправил сотрудникам глава швейцарского банка Ульрих Кернер. В нем говорилось о «критическом моменте», который наступает для банка на фоне подготовки к масштабной перестройке разных направлений бизнеса. Предполагается помимо прочего, что некоторые подразделения будут выведены из состава банковской группы и продолжат работать независимо, другие могут быть проданы.