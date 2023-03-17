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09:05, 17 марта 2023Экономика

Власти Швейцарии задумали принудительно объединить Credit Suisse с конкурентом

Bloomberg: власти Швейцарии обсуждают принудительное слияние Credit Suisse и UBS

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Для спасения убыточного Credit Suisse власти Швейцарии рассматривают вариант принудительного слияния банка с его конкурентом — UBS. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В условиях резко обострившегося кризиса, с которым столкнулся Credit Suisse, его поглощение станет крайней мерой, поскольку есть ряд сложностей для реализации такой сделки. При этом сами банки выступают против объединения. Источники агентства рассказали, что UBS объясняет это нежеланием брать на себя риски, связанные с Credit Suisse, и хотел бы сосредоточиться на собственной стратегии. Также против меры могут выступить крупные клиенты организаций.

Помимо слияния двух банков правительство страны обсуждает возможность дробления Credit Suisse с целью дальнейшей распродажи по частям разным инвесторам. Однако наиболее вероятным вариантом является то, что проблемы банка приведут к его поглощению, считают аналитики JPMorgan Chase. Эксперты Keefe, Bruyette & Woods отмечают, что новые меры спасения Credit Suisse помогут ему выиграть время, но, скорее всего, швейцарский банк ждет масштабная реорганизация.

Ранее Национальный банк Швейцарии направил на спасение Credit Suisse около 50 миллиардов швейцарских франков (53,7 миллиарда долларов). Банк получит не только кредит на указанную сумму, но и доступ к «краткосрочному механизму поддержки ликвидности» Центробанка. Эти меры организация назвала «решительными действиями для упреждающего укрепления своей ликвидности».

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О проблемах Credit Suisse заговорили в сентябре 2022 года, а в начале октября было опубликовано письмо, которое отправил сотрудникам глава швейцарского банка Ульрих Кернер. В нем говорилось о «критическом моменте», который наступает для банка на фоне подготовки к масштабной перестройке разных направлений бизнеса. В феврале банк отчитался о рекордных убытках.

На фоне резкого оттока клиентов и снижения ликвидности Credit Suisse лишился одного из крупнейших акционеров, Harris Associates. Проблемы банка усугубил крах американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank в начале марта, вызвавший обвал акций крупных банков по всему миру. 14 марта Credit Suisse также объявил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях. За заявлением последовало дальнейшее падение стоимости ценных бумаг банка, кроме того, в текущих условиях самый крупный акционер Credit Suisse — саудовский Saudi National Bank — отказался его поддерживать и делать новые вложения.

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Мария Грушко
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