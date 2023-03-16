ЦБ Швейцарии направит десятки миллиардов долларов на спасение убыточного банка

ЦБ Швейцарии направит 53,7 миллиарда долларов на спасение банка Credit Suisse

Национальный банк Швейцарии согласился направить около 50 миллиардов швейцарских франков (53,7 миллиарда долларов) на спасение одного из крупнейших банков страны Credit Suisse, получившего рекордный убыток в прошлом году. Об этом Credit Suisse сообщил на своем сайте.

Credit Suisse получит не только кредит на указанную сумму, но и доступ к «краткосрочному механизму поддержки ликвидности» Центробанка. Эти меры организация назвала «решительными действиями для упреждающего укрепления своей ликвидности».

В феврале Credit Suisse отчитался о чистом убытке по итогам 2022 года в размере 7,3 миллиарда швейцарских франков, что стало худшим результатом с кризисного 2008 года. В прошлом году он столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности. На этом фоне банк лишился одного из крупнейших акционеров, Harris Associates — его доля составляла не менее 10 процентов. Проблемы Credit Suisse усугубил мартовский крах американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, вызвавший обвал акций крупных банков по всему миру.

14 марта Credit Suisse также объявил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях. Банк отметил, что намерен внести изменения в процедуры аудита и внутреннего контроля. Днем позже крупнейший акционер банка — саудовский Saudi National Bank — отказался его поддерживать и делать новые вложения, сообщал Reuters. Основной причиной SNB назвал регуляторные риски при превышении акционерной доли в 10 процентов, но заметил, что мог бы указать «пять-шесть других» поводов.

На этим фоне акции Credit Suisse обвалились на 30 процентов. Тогда организация обратилась за поддержкой к Нацбанку Швейцарии. Проанализировав запрос, ЦБ страны и служба надзора за финрынками (Finma) сделали вывод, что банк не нарушил нормативы капитала и ликвидности для системно значимых банков, писал Bloomberg. Они заявили, что Credit Suisse получит ликвидность в случае необходимости.