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10:00, 16 марта 2023Экономика

ЦБ Швейцарии направит десятки миллиардов долларов на спасение убыточного банка

ЦБ Швейцарии направит 53,7 миллиарда долларов на спасение банка Credit Suisse

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Национальный банк Швейцарии согласился направить около 50 миллиардов швейцарских франков (53,7 миллиарда долларов) на спасение одного из крупнейших банков страны Credit Suisse, получившего рекордный убыток в прошлом году. Об этом Credit Suisse сообщил на своем сайте.

Credit Suisse получит не только кредит на указанную сумму, но и доступ к «краткосрочному механизму поддержки ликвидности» Центробанка. Эти меры организация назвала «решительными действиями для упреждающего укрепления своей ликвидности».

В феврале Credit Suisse отчитался о чистом убытке по итогам 2022 года в размере 7,3 миллиарда швейцарских франков, что стало худшим результатом с кризисного 2008 года. В прошлом году он столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности. На этом фоне банк лишился одного из крупнейших акционеров, Harris Associates — его доля составляла не менее 10 процентов. Проблемы Credit Suisse усугубил мартовский крах американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, вызвавший обвал акций крупных банков по всему миру.

14 марта Credit Suisse также объявил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях. Банк отметил, что намерен внести изменения в процедуры аудита и внутреннего контроля. Днем позже крупнейший акционер банка — саудовский Saudi National Bank — отказался его поддерживать и делать новые вложения, сообщал Reuters. Основной причиной SNB назвал регуляторные риски при превышении акционерной доли в 10 процентов, но заметил, что мог бы указать «пять-шесть других» поводов.

На этим фоне акции Credit Suisse обвалились на 30 процентов. Тогда организация обратилась за поддержкой к Нацбанку Швейцарии. Проанализировав запрос, ЦБ страны и служба надзора за финрынками (Finma) сделали вывод, что банк не нарушил нормативы капитала и ликвидности для системно значимых банков, писал Bloomberg. Они заявили, что Credit Suisse получит ликвидность в случае необходимости.

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Софья Ермакова
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