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15:45, 20 марта 2023Россия

Российские военные уничтожили американскую артиллерийскую установку Paladin

МО РФ отчиталось об уничтожении американской самоходной артиллерийской установки Paladin

Фото: Staff Sgt. Matthew Foster / Globallookpress.com

Российским военнослужащим на херсонском направлении удалось уничтожить американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin. Об этом отчитался перед журналистами в понедельник, 20 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что на данном направлении в результате огневого поражения были ликвидированы до 40 украинских военных.

Кроме того, российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-30 противника, разъяснили в Минобороны.

15 марта в российском ведомстве доложили о уничтожении американской гаубицы Paladin. Тогда же на купянском направлении ВС России уничтожили польскую гаубицу Krab, а на краснолиманском и донецком направлениях — артиллерийские системы M777, также поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) США.

ВСУ уже неоднократно теряли в боях с российскими военными западное вооружение. Так в январе Украина лишилась артиллерийских систем М777, двух самоходных артиллерийских установок Paladin и одной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Анна Щербакова
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