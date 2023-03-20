Российские военные уничтожили американскую артиллерийскую установку Paladin

МО РФ отчиталось об уничтожении американской самоходной артиллерийской установки Paladin

Российским военнослужащим на херсонском направлении удалось уничтожить американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin. Об этом отчитался перед журналистами в понедельник, 20 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что на данном направлении в результате огневого поражения были ликвидированы до 40 украинских военных.

Кроме того, российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-30 противника, разъяснили в Минобороны.

15 марта в российском ведомстве доложили о уничтожении американской гаубицы Paladin. Тогда же на купянском направлении ВС России уничтожили польскую гаубицу Krab, а на краснолиманском и донецком направлениях — артиллерийские системы M777, также поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) США.

ВСУ уже неоднократно теряли в боях с российскими военными западное вооружение. Так в январе Украина лишилась артиллерийских систем М777, двух самоходных артиллерийских установок Paladin и одной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.