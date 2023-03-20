«Чебурашку» начали показывать в кинотеатрах Эстонии

Delfi: фильм «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии после сомнений Минкульта страны

Российский фильм «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии, несмотря на то, что у министерства культуры страны были сомнения на этот счет. Об этом сообщает портал Delfi.

Все фильмы, которые поддерживают политику Москвы, исключены из официального эстонского проката. Однако детские и семейные киноленты российского производства подлежат обсуждению. При этом, как отмечает портал, сыгравшие в «Чебурашке» актеры Сергей Гармаш и Федор Добронравов поддерживают спецоперацию России на Украине.

По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа, которого цитирует Delfi, участие в фильме этих артистов вызывает сожаление, и показа «Чебурашки» вызывает ряд этических вопросов.

Однако, поскольку он не несет явных идеологических посылов, желание сети кинотеатров Apollo запустить его в прокат для русскоязычных детей, вполне понятно. «Министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора операторов кинотеатров в данном случае», — сказал Функ.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» набрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре Okko в первый уикенд, став самой успешной премьерой в истории сервиса. Запуск картины состоялся в Okko 16 марта, фильм остается доступен всем подписчикам онлайн-кинотеатра.