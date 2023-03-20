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21:19, 20 марта 2023Из жизни

Огромный крокодил подкрался к мужчине на пляже и попал на видео

Житель Австралии снял на видео подкравшегося к нему гребнистого крокодила

Крупный гребнистый крокодил подкрался к жителю Австралии на пляже, но тот вовремя заметил это и отпугнул его. Мужчина снял опасную встречу на видео и рассказалСпециалист по работе с дикими животными Дэвид Макмахон собирал моллюсков на пустынном участке побережья на полуострове Арнем-Ленд, когда заметил в воде огромного крокодила, который наблюдал за ним с небольшого расстояния. Мужчина, десять лет проработавший с самыми опасными животными Австралии, понял, что рептилия рассматривает его в качестве потенциальной добычи. Он достал смартфон, чтобы заснять происходящее и подробно рассказать зрителям, почему крокодил решил открыть на него охоту.

Когда я наклоняюсь вот так, я становлюсь потенциальной жертвой, но стоит мне только распрямиться в полный рост, и я превращаюсь в потенциальную угрозу. Крокодилы — оппортунисты, поэтому, чтобы обезопасить себя от нападения, нужно просто не давать им возможностей для атаки

Дэвид Макмахонэксперт по дикой природе Австралии

На видео Макмахон показывает, как быстро крокодил отступает, если понимает, что у него нет преимущества перед более крупным противником на суше.

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Однако натуралист подчеркнул, что ситуация была бы совсем иной, окажись он не стоящим на мелководье с прозрачной водой, а плывущим в мутном или глубоком потоке. Макмахон сказал, что в этой ситуации он стал бы обедом рептилии еще до того, как успел бы что-то понять.

Мужчина признался, что пережил несколько неприятных ситуаций из-за этих хищников: например, однажды ночью крокодил вцепился в днище его лодки. Однако австралиец уверен, что этот вид нуждается в мониторинге и защите, потому что крокодилы — главные австралийские хищники, которые поддерживают оптимальное функционирование экосистемы в регионе. К тому же крокодилы — один из главных магнитов для туристов на севере Австралии.

Гребнистые крокодилы, обитающие в Австралии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают жертв в прибрежной морской зоне. Гребнистые крокодилы часто рассматривают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов. Вследствие силы, крупных размеров (до 6 метров в длину) и скорости, эти рептилии оставляют жертве мало шансов на выживание после нападения. Ежегодно фиксируются достаточно много атак гребнистых крокодилов на людей в пресных и соленых водоемах. Попытки переместить потенциально опасных крокодилов подальше от людей оказались неэффективными, так как эти рептилии в состоянии найти путь назад к своей прежней территории.

Ранее сообщалось об австралийском питоне, который внезапно атаковал туриста. Змея укусила мужчину за лицо, вызвав у него обильное кровотечение.

Антонина Черташ
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