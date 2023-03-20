Огромный крокодил подкрался к мужчине на пляже и попал на видео

Житель Австралии снял на видео подкравшегося к нему гребнистого крокодила

Крупный гребнистый крокодил подкрался к жителю Австралии на пляже, но тот вовремя заметил это и отпугнул его. Мужчина снял опасную встречу на видео и рассказалСпециалист по работе с дикими животными Дэвид Макмахон собирал моллюсков на пустынном участке побережья на полуострове Арнем-Ленд, когда заметил в воде огромного крокодила, который наблюдал за ним с небольшого расстояния. Мужчина, десять лет проработавший с самыми опасными животными Австралии, понял, что рептилия рассматривает его в качестве потенциальной добычи. Он достал смартфон, чтобы заснять происходящее и подробно рассказать зрителям, почему крокодил решил открыть на него охоту.

Когда я наклоняюсь вот так, я становлюсь потенциальной жертвой, но стоит мне только распрямиться в полный рост, и я превращаюсь в потенциальную угрозу. Крокодилы — оппортунисты, поэтому, чтобы обезопасить себя от нападения, нужно просто не давать им возможностей для атаки Дэвид Макмахон эксперт по дикой природе Австралии

На видео Макмахон показывает, как быстро крокодил отступает, если понимает, что у него нет преимущества перед более крупным противником на суше.

Однако натуралист подчеркнул, что ситуация была бы совсем иной, окажись он не стоящим на мелководье с прозрачной водой, а плывущим в мутном или глубоком потоке. Макмахон сказал, что в этой ситуации он стал бы обедом рептилии еще до того, как успел бы что-то понять.

Мужчина признался, что пережил несколько неприятных ситуаций из-за этих хищников: например, однажды ночью крокодил вцепился в днище его лодки. Однако австралиец уверен, что этот вид нуждается в мониторинге и защите, потому что крокодилы — главные австралийские хищники, которые поддерживают оптимальное функционирование экосистемы в регионе. К тому же крокодилы — один из главных магнитов для туристов на севере Австралии.

Гребнистые крокодилы, обитающие в Австралии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают жертв в прибрежной морской зоне. Гребнистые крокодилы часто рассматривают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов. Вследствие силы, крупных размеров (до 6 метров в длину) и скорости, эти рептилии оставляют жертве мало шансов на выживание после нападения. Ежегодно фиксируются достаточно много атак гребнистых крокодилов на людей в пресных и соленых водоемах. Попытки переместить потенциально опасных крокодилов подальше от людей оказались неэффективными, так как эти рептилии в состоянии найти путь назад к своей прежней территории.

Ранее сообщалось об австралийском питоне, который внезапно атаковал туриста. Змея укусила мужчину за лицо, вызвав у него обильное кровотечение.