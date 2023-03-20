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10:45, 20 марта 2023Россия

На российской трассе произошло смертельное ДТП с четырьмя пострадавшими

В Саратовской области произошло смертельное ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Саратовской области произошло смертельное ДТП с четырьмя пострадавшими, сообщил министр здравоохранения российского региона Олег Костин в Telegram.

Авария случилась ночью в Федоровском районе на трассе А-298 Ершов — Энгельс, недалеко от поворота на село Плес. Столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Отмечается, что среди пострадавших детей нет. Всех доставили в больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. О том, что стало причиной аварии, не сообщается.

10 марта смертельная авария с участием фуры и машины скорой помощи произошла в Бурятии на федеральной трассе «Байкал».

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Евгения Куликова
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