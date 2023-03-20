Сиделка Натальи Фатеевой обворовала актрису, пока та находилась в больнице

Народную артистку РСФСР Наталью Фатееву ограбили. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Помощница актрисы обворовала ее, пока та находилась в больнице. Сиделка, работавшая у Фатеевой на протяжении полугода, забрала деньги, одежду, а также продукты питания, после чего скрылась. По данным издания, сейчас бывшая сиделка артистки находится в Узбекистане.

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» написала заявление в полицию. В разговоре с «Московским комсомольцем» Фатеева призналась, что не может обходиться без помощи посторонних людей.

Несколько лет назад актриса перенесла ряд операций, во время одной из которых врачи занесли звезде инфекцию. Теперь Фатеева вынуждена передвигаться на костылях.

Ранее российская исполнительница Алла Пугачева прокомментировала слухи, что ее дом, расположенный в израильском городе Кесария, был ограблен.