Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:01, 20 марта 2023Культура

Сиделка Натальи Фатеевой обворовала актрису

Сиделка Натальи Фатеевой обворовала актрису, пока та находилась в больнице
Наталья Фатеева

Наталья Фатеева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народную артистку РСФСР Наталью Фатееву ограбили. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Помощница актрисы обворовала ее, пока та находилась в больнице. Сиделка, работавшая у Фатеевой на протяжении полугода, забрала деньги, одежду, а также продукты питания, после чего скрылась. По данным издания, сейчас бывшая сиделка артистки находится в Узбекистане.

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» написала заявление в полицию. В разговоре с «Московским комсомольцем» Фатеева призналась, что не может обходиться без помощи посторонних людей.

Несколько лет назад актриса перенесла ряд операций, во время одной из которых врачи занесли звезде инфекцию. Теперь Фатеева вынуждена передвигаться на костылях.

Ранее российская исполнительница Алла Пугачева прокомментировала слухи, что ее дом, расположенный в израильском городе Кесария, был ограблен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин прилетел в Россию
Стилист назвала россиянкам главные антитренды в прическах
Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео
Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвой жизни
В Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея
Дерипаска предложил западному миру снять штанишки и идти к Китаю
Россияне нашли запутавшийся в ЛЭП дрон в пяти километрах от границы с Украиной
В Раде заявили о решении арестовать активы Ротенберга на Украине
В Белоруссии подготовят отряд народного ополчения
В Иране заявили о провокации Китая со стороны США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.