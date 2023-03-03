Алла Пугачева опровергла слухи об ограблении дома в Израиле

Российская исполнительница Алла Пугачева прокомментировала слухи, что ее дом, расположенный в израильском городе Кесария, был ограблен. Об этом она сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».

Артистка опровергла информацию об ограблении: «Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться — в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает».

Звезда отметила, что не проживает в Кесарии, а также подчеркнула, что ни ее, ни ее супруга, шоумена Максима Галкина (включен Минюстом в реестр физлиц-иностранных агентов), не лишали гражданства Израиля (информация об этом появилась в декабре прошлого года).

«Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса жалели, вот они и стараются. Еще и денюжки за это получают…Ну, если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются», — сообщила исполнительница.

Ранее российский певец Филипп Киркоров заявил, что позволял себе измены в браке с Аллой Пугачевой.