Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:47, 3 марта 2023Культура

Пугачева опровергла слухи об ограблении дома в Израиле

Алла Пугачева опровергла слухи об ограблении дома в Израиле

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress.com

Российская исполнительница Алла Пугачева прокомментировала слухи, что ее дом, расположенный в израильском городе Кесария, был ограблен. Об этом она сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».

Артистка опровергла информацию об ограблении: «Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться — в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает».

Звезда отметила, что не проживает в Кесарии, а также подчеркнула, что ни ее, ни ее супруга, шоумена Максима Галкина (включен Минюстом в реестр физлиц-иностранных агентов), не лишали гражданства Израиля (информация об этом появилась в декабре прошлого года).

«Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса жалели, вот они и стараются. Еще и денюжки за это получают…Ну, если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются», — сообщила исполнительница.

Ранее российский певец Филипп Киркоров заявил, что позволял себе измены в браке с Аллой Пугачевой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили об использовании оружия НАТО в диверсии под Брянском
Российские войска уничтожили до 210 бойцов ВСУ на донецком направлении
51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без фильтров
Над городом в ДНР сбили самолет
Пытавшегося уплыть на Украину россиянина приговорили к 6 годам колонии
Россиянка ударила маленького ребенка квартиросъемщицы и напала на полицейских
Появились кадры встречи раненного диверсантами под Брянском ребенка с матерью
Российская журналистка появилась на Неделе моды в прозрачном платье
Путин подписал указ о работе предприятий гособоронзаказа при военном положении
Российский гонщик оценил выступление под нейтральным флагом на мировой арене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.