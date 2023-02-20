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14:53, 20 февраля 2023Культура

Киркоров рассказал об изменах в браке с Пугачевой

Филипп Киркоров заявил, что позволял себе измены в браке с Аллой Пугачевой

Фото: Виктор Лисицын / ТАСС

Артист Филипп Киркоров в ходу шоу «Маска» рассказал об изменах бывшей супруге, эстрадной певице Алле Пугачевой. Его слова приводит издание «7Дней».

В ходе программы исполнитель начал беседовать на тему измен с одним из участников и заявил, что сам позволял себе такое поведение в браке. «Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда налево ходил», — признался Киркоров.

Он не говорил, что речь идет именно об отношениях с Пугачевой, однако известно, что певица была его единственной супругой. Пара состояла в браке в 1994—2005 годах.

Ранее Киркоров рассказал о запрете песни «Все могут короли», которую исполняла Пугачева. «Это такая инсайдеровская информация. <...> Когда была записана эта песня на стихи Леонида Дербенева, то ее сразу везде запретили», — заявил музыкант.

В 1975 году Пугачева победила на вокальном конкурсе «Золотой Орфей», который проходил в Болгарии. После этого ее пригласили выступить на конкурсе в польском Сопоте, однако певица подчеркнула, что поедет только при условии, что ей разрешат самостоятельно выбрать композицию для состязания. По словам Киркорова, Пугачева приехала в Польшу и исполнила песню «Все могут короли».

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Евгений Шульгин
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