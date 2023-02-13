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16:49, 13 февраля 2023Культура

Киркоров рассказал о запрете песни Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал о запрете песни Аллы Пугачевой «Все могут короли»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Артист Филипп Киркоров в ходе шоу «Маска» рассказал о запрете песни «Все могут короли», которую исполняла эстрадная певица Алла Пугачева. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

«Это такая инсайдеровская информация. У нас же программа не только развлекательная, но и познавательная. Когда была записана эта песня на стихи Леонида Дербенева, то ее сразу везде запретили», — заявил музыкант.

В 1975 году Пугачева победила на вокальном конкурсе «Золотой Орфей», который проходил в Болгарии. После этого ее пригласили выступить на конкурсе в польском Сопоте, однако певица подчеркнула, что поедет только при условии, что ей разрешат самостоятельно выбрать композицию для состязания.

«И она поехала с песней "Все могут короли". Страна услышала песню "Все могут короли" в прямой трансляции с конкурса, и деваться было уже некуда», — сказал Киркоров.

Осенью 2022 года он заступился за Пугачеву и призвал прекратить ее травлю. По словам музыканта, исполнительница много всего сделала для страны, поэтому не заслуживает негативного отношения к себе.

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Евгений Шульгин
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