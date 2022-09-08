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Филипп Киркоров заступился за приехавшую в Россию Аллу Пугачеву

Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву и призвал прекратить ее травлю
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров заступился за эстрадную певицу Аллу Пугачеву, которая недавно вернулась в Россию, и призвал прекратить ее травлю. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.

По словам музыканта, исполнительница много всего сделала для страны, поэтому не заслуживает негативного отношения к себе в нынешней обстановке.

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — отметил экс-супруг исполнительницы.

Алла Пугачева покинула Россию в марте этого года вместе с двумя детьми и супругом Максимом Галкиным. По словам певицы, отъезд был связан с запланированным отпуском и стремлением поправить здоровье. В конце августа артистка вернулась на родину.

Ранее на фасаде Останкино вновь появилось нецензурное выражение в адрес Пугачевой. Неизвестные разместили видеопроекцию с вопросом певице о том, где она оставила своего супруга Максима Галкина.

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Анастасия Астахова
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