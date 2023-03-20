Председатель КНР высказался об украинском кризисе

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал найти рациональный выход из украинского кризиса

Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и «Российской газеты» высказался о кризисе на Украине, отметив, что у сложных проблем нет простых решений. При этом он выразил уверенность в том, что данный вопрос можно решить путем равноправного диалога между сторонами конфликта.

«Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся», — заявил политик.

Он подчеркнул, что для этого всем необходимо руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, а также вести диалог, основанный на равноправии всех сторон.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва приветствует готовность Китая оказать помощь в урегулировании украинского кризиса. Он также поблагодарил Пекин за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин.