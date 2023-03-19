Путин поприветствовал готовность КНР помочь в урегулировании кризиса на Украине

Путин: Россия приветствует готовность Китая помочь в урегулировании украинского кризиса

Президент России Владимир Путин в статье для китайской газеты «Жэньминь жибао», текст которой опубликован на сайте Кремля, рассказал, что Москва приветствует готовность Китая оказать помощь в урегулировании украинского кризиса.

«Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин», — заявил глава государства.

Он также поблагодарил Пекин за инициативу сыграть конструктивную роль во взаимодействии всех сторон кризиса на Украине для его урегулирования.

Ранее российский лидер осудил односторонние санкции Запада в отношении России и назвал их неприемлемыми. Он также призвал отменить эти ограничения.