Путин осудил односторонние санкции Запада
Путин призвал отменить неприемлемые односторонние санкции Запада против России
Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции, введенные западными странами против Москвы. Об этом он написал в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». Статья опубликована на сайте Кремля.
Путин осудил односторонние санкции Запада и назвал их неприемлемыми. Он также призвал отменить эти ограничения.
В той же статье Путин заявил о готовности России мирно урегулировать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что в апреле 2022 года переговоры для решения кризиса были прекращены «отнюдь не нами».
В конце января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказывался о возможных переговорах с Украиной. Тогда он заявил, что условия для диалога Москвы и Киева отсутствуют.