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23:10, 19 марта 2023Россия

Путин заявил о готовности России мирно урегулировать конфликт на Украине

Путин заявил об открытости России к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Об этом он написал в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». Статья опубликована на сайте Кремля.

Глава государства заявил об открытости России к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в апреле 2022 года мирное урегулирование кризиса было прекращено «отнюдь не нами».

В конце января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказывался о возможных переговорах с Украиной. Тогда он заявил, что на данный момент условия для диалога Москвы и Киева отсутствуют.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к россиянам Путин назвал целями российских военных демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию, в рамках которой в войска призвали более 300 тысяч человек.

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Марина Совина
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