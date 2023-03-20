Кара Делевинь нашла способ заработать миллионы рублей на посещении «Оскара»

Модель Кара Делевинь получила крупный гонорар за посещение «Оскара» в украшениях Bulgari

Британская модель и актриса Кара Делевинь нашла способ заработать деньги на посещении кинопремии «Оскар». Соответствующую информацию публикует Page Six.

Выяснилось, что манекенщица получила крупный гонорар от люксового бренда Bulgari за выход в свет в украшениях упомянутой марки. В частности, фотографы запечатлели ее на дорожке в колье с головой змеи, оформленном бриллиантами и изумрудом, а также серьгах из того же комплекта. В общей сложности Делевинь выплатили 241 тысячу долларов (18,6 миллиона рублей).

Что касается образа, модель предпочла надеть ярко-красное платье длины макси модного дома Elie Saab, высокий вырез которого демонстрировал ее ногу. При этом на лицо телезвезды нанесли нюдовый мейкап, а волосы собрали в гладкий пучок.

В феврале Кара Делевинь показала тело в купальнике и восхитила фанатов. На размещенном кадре 30-летняя знаменитость стоит в бассейне на фоне моря и гор в купальнике черного цвета и тонкими завязками на спине. При этом видно, что звезда распустила волосы и небрежно их уложила.