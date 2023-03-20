Россиянам раскрыли главные минусы кетодиеты

Диетолог Наталья Денисова заявила россиянам, что кетодиета оказывает нагрузку на почки

Врач-диетолог Наталья Денисова раскрыла россиянам главные минусы кетодиеты. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак «Осторожно: Собчак».

Известно, что в данной системе питания преобладает пища с высоким содержанием жиров и достаточным количеством белков. При этом человек, практикующий кетодиету, должен исключить из своего рациона углеводы.

«Источником энергии выступает жир, который в метаболических процессах превращается в кетоновые тела. За счет этого люди теряют жировую массу», — рассказала Денисова.

Однако специалистка заявила, что такая диета является опасной для здоровья человека, поскольку имеет множество противопоказаний. Так, в первую очередь Денисова отметила людей, которые страдают сахарным диабетом, имеют заболевания желудочно-кишечного тракта и желчнокаменную болезнь. Кроме того, подобная система питания оказывает большую нагрузку на почки.

Ранее российский продюсер Яна Рудковская объяснила причину отказа от различных диет. Так, 48-летняя знаменитость заявила, что перестала ограничивать себя в еде из-за возраста. При этом она отметила, что для поддержания стройности придерживается правильного питания и ест небольшими порциями.