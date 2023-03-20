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09:11, 20 марта 2023Ценности

Яна Рудковская объяснила причину отказа от диет

Российский продюсер Яна Рудковская отказалась от ограничений в питании из-за возраста

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Яна Рудковская объяснила причину отказа от различных диет. На эту тему она высказалась в интервью журналистам MK.RU.

48-летняя знаменитость заявила, что перестала ограничивать себя в еде из-за возраста. «Мне уже за сорок — диеты в моем возрасте противопоказаны. Можно нанести серьезный вред здоровью», — подчеркнула она и добавила, что для поддержания стройности придерживается правильного питания и ест небольшими порциями.

По словам бизнесвумен, она иногда катается на коньках, а также занимается спортом в свое удовольствие.

В январе Яна Рудковская рассказала о своих пластических операциях. Звезда заверила, что никогда не вводила в лицо филлеры и ботокс, а также не изменяла форму губ посредством контурной пластики. При этом предпринимательница призналась, что уменьшала грудь и делала операцию по коррекции фигуры.

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Карина Черных
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