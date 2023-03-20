На российском предприятии шесть человек отравились хлором

В Минздраве заявили о шести пострадавших при утечке хлора на предприятии в Братске

В Братске на предприятии шесть человек отравились хлором во время его утечки. Об этом сообщили в Минздраве Иркутской области, передает РИА Новости.

«Из шести пострадавших двое на амбулаторном лечении, остальные госпитализированы. Состояние средней степени тяжести», — сообщили в министерстве, уточнив, что один человек сам позднее обратился в медучреждение.

После случившегося правоохранители начали проверку. На сайте Следственного комитета (СК) по Иркутской области говорится, что выброс хлора произошел из-за свища в трубе.

Ранее на Чапаевском механическом заводе в Самарской области при взрыве погиб человек, еще трое пострадали. На заводе, где произошло ЧП, производят детонаторы и взрывчатку. Очаг взрыва находился в одном из цехов предприятия, пожара за взрывом не последовало.