«Коммунисты России» потребовали запретить артистам использовать Instagram

Партия «Коммунисты России» потребовала запретить артистам использовать Instagram

Представители партии «Коммунисты России» потребовали от Министерства культуры РФ инициировать запрет на использование российскими артистами соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы направили обращение Ольге Любимовой и ждем немедленной реакции», — заявил председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Он подчеркнул, что в случае если артист откажется уходить из социальной сети, он «должен подвергнуться соответствующим санкциям и лишиться любых площадок в России».

Ранее стало известно, что российская соцсеть «Россграм», которая позиционирует себя как аналог Instagram, объявила о поиске инвесторов. Как обратило внимание издание РБК, предприятию обещают доходность в 850-950 процентов в течение трех лет.