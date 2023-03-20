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20:22, 20 марта 2023Культура

«Коммунисты России» потребовали запретить артистам использовать Instagram

Партия «Коммунисты России» потребовала запретить артистам использовать Instagram

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представители партии «Коммунисты России» потребовали от Министерства культуры РФ инициировать запрет на использование российскими артистами соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы направили обращение Ольге Любимовой и ждем немедленной реакции», — заявил председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Он подчеркнул, что в случае если артист откажется уходить из социальной сети, он «должен подвергнуться соответствующим санкциям и лишиться любых площадок в России».

Ранее стало известно, что российская соцсеть «Россграм», которая позиционирует себя как аналог Instagram, объявила о поиске инвесторов. Как обратило внимание издание РБК, предприятию обещают доходность в 850-950 процентов в течение трех лет.

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Сергей Равин
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