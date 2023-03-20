Минобороны отчиталось об уничтожении полусотни бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении полусотни бойцов ВСУ на купянском направлении

Силы группировки «Западная» за минувшие сутки уничтожили на купянском направлении более полусотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что удары по противнику были нанесены в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики (ЛНР).

«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20», — отчитались в военном ведомстве.

Еще на одном направлении, краснолиманском, за прошедшие 24 часа российскими военнослужащими было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

Ранее 20 марта Минобороны рассказало о подвиге сержанта Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт ВСУ.