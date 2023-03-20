Минобороны отчиталось об уничтожении полусотни бойцов ВСУ на одном направлении
Силы группировки «Западная» за минувшие сутки уничтожили на купянском направлении более полусотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что удары по противнику были нанесены в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики (ЛНР).
«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20», — отчитались в военном ведомстве.
Еще на одном направлении, краснолиманском, за прошедшие 24 часа российскими военнослужащими было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».
Ранее 20 марта Минобороны рассказало о подвиге сержанта Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт ВСУ.