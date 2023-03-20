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07:50, 20 марта 2023Россия

Минобороны показало на видео подвиг российского сержанта

МО РФ рассказало о подвиге сержанта Мальцева, в одиночку захватившего опорный пункт ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Telegram-канал Минобороны РФ

Министерство обороны России рассказало о подвиге сержанта Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Героический поступок заместителя командира взвода Западного военного округа ведомство показало на видео в своем Telegram-канале.

10 марта Мальцев, оставив группу огневой поддержки для прикрытия основных наступательных сил подразделения, решил обойти противника с тыла и с тремя сослуживцами начал штурм украинской позиции. Во время него двое бойцов получили ранения, сержант вытащил их из-под огня и спас им жизнь.

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«После эвакуации раненых сержант Александр Мальцев продолжил выполнение поставленной боевой задачи. Действуя скрытно и решительно, несмотря на превосходящие силы противника, сержант в одиночку атаковал опорный пункт», — рассказали в Минобороны.

Военнослужащему удалось взять в плен несколько бойцов ВСУ, после чего личный состав противника обратился в бегство. Закрепившись на рубеже, сержант оказал огневую поддержку наступающим российским подразделениями.

13 марта во время оборонительных действий Александр Мальцев погиб во время минометного обстрела, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее Минобороны России показало на видео, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений проведения специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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