Минобороны показало на видео подвиг российского сержанта

МО РФ рассказало о подвиге сержанта Мальцева, в одиночку захватившего опорный пункт ВСУ

Telegram-канал Минобороны РФ

Министерство обороны России рассказало о подвиге сержанта Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Героический поступок заместителя командира взвода Западного военного округа ведомство показало на видео в своем Telegram-канале.

10 марта Мальцев, оставив группу огневой поддержки для прикрытия основных наступательных сил подразделения, решил обойти противника с тыла и с тремя сослуживцами начал штурм украинской позиции. Во время него двое бойцов получили ранения, сержант вытащил их из-под огня и спас им жизнь.

«После эвакуации раненых сержант Александр Мальцев продолжил выполнение поставленной боевой задачи. Действуя скрытно и решительно, несмотря на превосходящие силы противника, сержант в одиночку атаковал опорный пункт», — рассказали в Минобороны.

Военнослужащему удалось взять в плен несколько бойцов ВСУ, после чего личный состав противника обратился в бегство. Закрепившись на рубеже, сержант оказал огневую поддержку наступающим российским подразделениями.

13 марта во время оборонительных действий Александр Мальцев погиб во время минометного обстрела, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее Минобороны России показало на видео, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений проведения специальной военной операции (СВО).