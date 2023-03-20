Минобороны показало кадры отражения контратаки украинских военных

Минобороны РФ показало на видео, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ

Telegram-канал Минобороны РФ

Минобороны России показало на видео, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений проведения специальной военной операции (СВО). Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что российские военнослужащие получили боевую задачу и выдвинулись в район, ранее занятый штурмовыми отрядами, там они оборудовали опорный пункт.

Наблюдатель заметил приближение группы военных ВСУ, о чем доложил командиру подразделения, после чего было принято решение открыть огонь.

Десантники массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд» подавили наступление украинских военных и не позволили им приблизиться к российским позициям.

Ранее Минобороны сообщило, что артиллерийские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооруженных сил (ВС) России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

