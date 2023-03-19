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10:57, 19 марта 2023Россия

В Минобороны сообщили об ударе по позициям ВСУ

МО РФ сообщило о нанесении удара по позициям ВСУ с помощью РСЗО БМ-21 «Град»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Артиллерийские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооруженных сил (ВС) России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России (МО РФ).

«Был обнаружен вражеский миномет. Был приказ выехать и уничтожить. Выпустили два залпа по 20 снарядов, уничтожили врага, сейчас едем на зарядку и ждем дальнейших команд. Когда ты профессионал своего дела, сложности в этом нет. Не менее 10-15 задач в день. И ночью, и днем работаем, периодически меняемся», — рассказал российский военный с позывным Даг.

Уточняется, что корректировка огня велась с помощью расчетов беспилотников и артиллерийских передовых наводчиков, которые занимаются разведкой позиций противника. Кроме того, они круглосуточно корректируют точность ведения огня артиллеристов.

Также известно, что после нанесения огневого поражения расчет покинул огневую позицию для перезарядки орудия в безопасном месте. Затем он вновь приступил к выполнению боевых задач уже по новым целям.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ под Харьковом. Отмечается, что украинские подразделения хотели провести разведывательные действия в районе села Гряниковка Харьковской области.

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Виктория Кондратьева
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