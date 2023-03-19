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10:13, 19 марта 2023Россия

Российские военные сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ под Харьковом

ВС России сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные сорвали две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем и переброску их резервов на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского.

По его словам, украинские военные планировали провести разведывательные действия в районе села Гряниковка Харьковской области, а также переброску резервов и ротацию войск близ населенного пункта Першотравневое.

Кроме того, отмечается, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и орудий «Гиацинт» Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Гряниковки, Орлянского и Артемовки.

19 марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что город Запорожье в настоящее время переполнен иностранными наемниками и солдатами ВСУ. По его словам, бойцы украинской армии используют несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

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Варвара Кошечкина
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