ВС России сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ на купянском направлении

Российские военные сорвали две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем и переброску их резервов на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского.

По его словам, украинские военные планировали провести разведывательные действия в районе села Гряниковка Харьковской области, а также переброску резервов и ротацию войск близ населенного пункта Першотравневое.

Кроме того, отмечается, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и орудий «Гиацинт» Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Гряниковки, Орлянского и Артемовки.

19 марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что город Запорожье в настоящее время переполнен иностранными наемниками и солдатами ВСУ. По его словам, бойцы украинской армии используют несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.