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09:28, 19 марта 2023Россия

Рогов рассказал о кишащем наемниками и солдатами ВСУ Запорожье

Рогов заявил, что город Запорожье кишит иностранными наемниками и солдатами ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Город Запорожье в настоящее время переполнен иностранными наемниками и солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории», — рассказал Рогов.

По его словам, бойцы ВСУ используют несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. В частности, в военные объект превращены несколько городских больниц, школ, заводов, пансионатов и административных зданий. При этом местных жителей украинские военные фактически держат в заложниках.

Днем ранее, 18 марта, Рогов сообщил, что российские военные нанесли удар по базе расположения иностранных наемников в городе Запорожье. В результате были уничтожены десятки бойцов, воевавших на стороне ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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