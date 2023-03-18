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11:43, 18 марта 2023Бывший СССР

Рогов сообщил об ударе по базе наемников в Запорожье

Рогов: десятки иностранных наемников были убиты при ударе по базе в городе Запорожье
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Утром в субботу, 18 марта, был нанесен удар по базе расположения иностранных наемников в городе Запорожье. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен рано утром по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», который находится на территории элитного жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу. Там, как отметил Рогов, располагались иностранные наемники и инструкторы.

«Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками», — рассказал об убитых он.

Ранее Рогов заявил, что украинские военные могут одновременно вести наступательные действия на запорожском направлении и держать оборону Артемовска (украинское название — Бахмут). Он также допустил, что основной удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется на Бердянск.

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Варвара Кошечкина
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