В Запорожской области оценили возможность наступления ВСУ

Рогов: ВСУ могут одновременно оборонять Артемовск и наступать в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут одновременно держать оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) и вести активные наступательные действия на запорожском направлении. С такой оценкой выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ имеют для этого достаточно военных. «Не стоит думать, что у них не хватит сил... С учетом того, что на том же херсонском направлении их сейчас по минимуму», — заявил он.