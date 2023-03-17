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13:29, 17 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области оценили возможность наступления ВСУ

Рогов: ВСУ могут одновременно оборонять Артемовск и наступать в Запорожской области

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут одновременно держать оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) и вести активные наступательные действия на запорожском направлении. С такой оценкой выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ имеют для этого достаточно военных. «Не стоит думать, что у них не хватит сил... С учетом того, что на том же херсонском направлении их сейчас по минимуму», — заявил он.

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Алевтина Запольская
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