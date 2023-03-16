В Запорожье заявили об активизации ВСУ

Рогов заявил об активизации ВСУ на запорожском участке линии фронта, атаки пресекаются

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на запорожском участке линии фронта, но все их атаки пресекаются. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике», — сказал Рогов.

По его мнению, Киев таким образом «бросает людей на убой».

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ готовятся к активизации на линии фронта в регионе примерно в 20-х числах марта. Однако пока неизвестно, будет ли это отвлекающий маневр или действительная атака.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.