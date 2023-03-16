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08:01, 16 марта 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об активизации ВСУ

Рогов заявил об активизации ВСУ на запорожском участке линии фронта, атаки пресекаются

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на запорожском участке линии фронта, но все их атаки пресекаются. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике», — сказал Рогов.

По его мнению, Киев таким образом «бросает людей на убой».

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ готовятся к активизации на линии фронта в регионе примерно в 20-х числах марта. Однако пока неизвестно, будет ли это отвлекающий маневр или действительная атака.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Марина Совина
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