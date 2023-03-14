Балицкий назвал примерную дату активизации ВСУ на фронте

Глава Запорожья Балицкий: ВСУ готовятся к активизации на линии фронта после 20 марта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к активизации на линии фронта примерно в 20-х числах марта, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС. При этом он отметил, что неизвестно, будет ли действительная атака или отвлекающий маневр.

Ранее стало известно о присутствии в районе города Гуляйполе 40-тысячной группировки ВСУ. Сам Балицкий же рассказал, что в Запорожской области начали формирование народного ополчения.