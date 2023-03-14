Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 14 марта 2023Бывший СССР

Балицкий назвал примерную дату активизации ВСУ на фронте

Глава Запорожья Балицкий: ВСУ готовятся к активизации на линии фронта после 20 марта

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к активизации на линии фронта примерно в 20-х числах марта, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС. При этом он отметил, что неизвестно, будет ли действительная атака или отвлекающий маневр.

Ранее стало известно о присутствии в районе города Гуляйполе 40-тысячной группировки ВСУ. Сам Балицкий же рассказал, что в Запорожской области начали формирование народного ополчения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине решили продолжать удерживать Артемовск
В России автобус протащил пенсионера по дороге 20 метров и попал на видео
СКР возбудил дело по факту покушения на замглавы администрации Новой Каховки
В Запорожской области рассказали о ситуации на линии соприкосновения
Осужденную в Белоруссии россиянку внесли в список причастных к терроризму лиц
Выявлена очередная польза средиземноморской диеты
Российский футболист пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе
Балицкий назвал примерную дату активизации ВСУ на фронте
В России объявили о кратном повышении экономического суверенитета
Ковер-самолет решили оставить на потолке станции БКЛ «Рижская»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.