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15:16, 9 марта 2023Бывший СССР

В Запорожье уточнили нахождение 40-тысячной группировки ВСУ

ТАСС: 40-тысячная группировка ВСУ находится в районе Гуляйполя, а не рядом с Мелитополем

Фото: Marko Djurica / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 40 тысяч человек находится под городом Гуляйполе, а не рядом с населенным пунктом Пришиб, уточнили ТАСС в силовых структурах Запорожской области.

Ранее врио губернатора нового российского региона Евгений Балицкий заявил, что 40-тысячная группировка ВСУ находится в районе Пришиба под Мелитополем.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал три фактора, от которых зависит готовность ВСУ начать контрнаступление на Запорожскую область. Один из них — наличие группировки примерно в 40 тысяч солдат.

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Алевтина Запольская
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