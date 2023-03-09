ТАСС: 40-тысячная группировка ВСУ находится в районе Гуляйполя, а не рядом с Мелитополем

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 40 тысяч человек находится под городом Гуляйполе, а не рядом с населенным пунктом Пришиб, уточнили ТАСС в силовых структурах Запорожской области.

Ранее врио губернатора нового российского региона Евгений Балицкий заявил, что 40-тысячная группировка ВСУ находится в районе Пришиба под Мелитополем.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал три фактора, от которых зависит готовность ВСУ начать контрнаступление на Запорожскую область. Один из них — наличие группировки примерно в 40 тысяч солдат.

