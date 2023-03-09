Губернатор Запорожья Балицкий заявил о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба

40-тысячная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточена на севере Запорожской области, сообщил врио губернатора нового российского региона Евгений Балицкий в эфире телеканала Россия 24. По его словам, в настоящий момент подразделения группировки разрознены.

«Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — сказал Балицкий.

Он заявил, что российские войска имеют глубоко эшелонированную линию обороны и готовы к отражению потенциального наступления.

Поселок Пришиб находится в российском тылу, примерно в 20 километрах от Васильевки, расположенной вблизи от линии фронта в Запорожье. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал три фактора, от которых зависит готовность ВСУ начать контрнаступление на Запорожскую область.