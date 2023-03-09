Губернатор Запорожской области объявил о формировании народного ополчения

Врио губернатора Запорожской области Балицкий объявил о формировании народного ополчения

В Запорожской области начали формирование народного ополчения. Об этом объявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, соответствующий указ уже подписан. Главными задачами народного ополчения станет охрана общественного порядка и жизненно важных объектов, а также защита государственной собственности и имущества жителей региона. «Добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами», — объяснил Балицкий.

Вступить в ополчение могут все совершеннолетние граждане России, а также лица без гражданства, которые проживают или постоянно проживали на территории Запорожской области.

Ранее Балицкий заявил, что в районе поселка Пришиб на севере региона сосредоточена 40-тысячная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, в настоящий момент ее подразделения разрознены. «Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — подчеркнул он.

При этом накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в качестве одного из факторов, от которых зависит готовность ВСУ начать наступление на регион, назвал необходимость собрать у границ группировку, состоящую более чем из 40 тысяч бойцов. Помимо этого, украинским войскам нужно стянуть достаточное количество вооружений и дождаться появления листвы на деревья, чтобы прятать военную технику и незаметнее перемещаться в лесополосах.