Директор Пушкинского музея Марина Лошак уволилась

РБК: директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление об увольнении

Директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак, которая руководила им в течение почти 10 лет, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РБК.

Известно, что срок контракта Лошак истекает 2 апреля. В РБК отметили, что директором культурного учреждения теперь станет Елизавета Лихачева, которая с 2017 года руководила Музеем архитектуры имени Щусева.

Марина Лошак возглавляла ГМИИ с 1 июля 2013 года.

В феврале текущего года Марина Лошак опровергла информацию об уходе со своего поста. «Прочитала, мне это (информацию об уходе с поста — прим. "Ленты.ру") только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю», — подчеркивала Лошак. Незадолго до ее заявления, в различных Telegram-каналах появилась информация о том, что директор Пушкинского музея покидает свой пост по собственному желанию.