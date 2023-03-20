Россиянин предстал перед судом за убийство жены и друга-любовника

В Екатеринбурге мужчина предстал перед судом за убийство жены и друга-любовника

В Екатеринбурге местный житель предстал перед судом за убийство жены и друга-любовника, ему грозит пожизненный срок. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает ura.ru.

По данным издания, супруги проживали раздельно, но муж регулярно навещал семью. Весной 2022 года он как обычно пришел в дом жены, но застал ее в постели со своим лучшим другом. По версии следствия, фигурант нанес любовнику четыре ножевых ранения, от чего тот скончался на месте. Женщина попыталась выбежать на улицу, однако мужчина ее догнал и убил пятью ударами ножа.

Дело, по ходатайству обвиняемого, рассмотрят присяжные. Сам фигурант заявил, что не сожалеет о произошедшем. У супругов остались две несовершеннолетние дочери.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина зарезал знакомого и поволок на машине его тело на кладбище.