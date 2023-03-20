Старинный маяк под Калининградом отремонтируют впервые за 115 лет

Музей Мирового океана в Калининграде начал ремонтировать 115-летний маяк

Калининградский Музей Мирового океана начал восстанавливать башню старинного маяка в поселке Заливино. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Маяк был построен 115 лет назад, в 1908 году. Начавшаяся реставрация — первая за все эти годы.

«Маяк находится на берегу Куршского залива, а это значит — высокая влажность воздуха и сильные ветра. Даже следы разрушений на кирпичной кладке четко ориентированы по направлению ветра. Мы приведем в порядок фасад, усилим его специальными стяжками, и после завершения работ башня приобретет необходимую прочность», — сообщила генеральный директор музея Светлана Сивкова.

Также планируется восстановить ступени входа в северную пристройку и башню, расположенные со стороны залива.

Сивкова отметила, что музей сделает все, чтобы в период ремонта башню и смотровую площадку маяка продолжали посещать гости. Ожидается, что работы завершат к началу летнего сезона. В дальнейшем на территории маячного комплекса планируется открыть научно-экспедиционную базу.

Ранее сообщалось, что Музей Мирового океана в Калининграде получил в подарок единственный в мире пуховый парус. Его создали мастера компании «Оренбургшаль» по запросу Оренбургского музея изобразительных искусств. Размер полотна составляет четыре на шесть метра, вес — около килограмма. Парус состоит из 24 раппортов — повторяющихся частей рисунка. Особенность паруса в том, что он создан из самого тонкого в мире пуха. Изделие прошло традиционную проверку — его пропустили через кольцо.