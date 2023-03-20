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07:54, 20 марта 2023Мир

ЕС выделит Украине миллион артиллерийских снарядов

Bloomberg: ЕС намерен выделить средства для покупки миллиона артиллерийских снарядов Киеву

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС) намерен выделить средства за покупки артиллерийских снарядов для Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Страны-члены блока планируют достичь соглашения, согласно которому предполагается выделение одного миллиарда евро из Европейского фонда мира для совместной закупки одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение года. Кроме того, они поддержат выделение еще одного миллиарда евро для возмещения расходов, которые страны-члены ЕС направляют из своих собственных запасов современных и советских боеприпасов Киеву.

Уточняется, что совместные заказы будут направляться либо через проект закупок, возглавляемый Европейским оборонным агентством, либо отдельными странами ЕС, которые привлекут к своим контрактам несколько других стран из блока. При этом до 60 процентов этих заказов можно будет компенсировать.

В материале отмечается, что обещание предоставить Украине один миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев, как ожидается, также будет одобрено лидерами объединения во время их встречи в Брюсселе в конце недели.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) захотела увеличить производство боеприпасов для украинских военных и нарастить их поставки. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров. Spiegel сообщал, что конкретные решения, вероятно, должны принять на саммите ЕС в Брюсселе 23-24 марта.

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Анастасия Заикина
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