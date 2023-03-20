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14:32, 20 марта 2023Россия

Россиянка проснулась с трупом младенца в кровати

РЕН ТВ: в Иркутской области пьяная мать проснулась с трупом шестимесячного сына в кровати

Фото: Unsplash

В селе Хомутово Иркутской области многодетная мать проснулась утром с трупом шестимесячного сына в кровати. Об этом со ссылкой на собственный источник в понедельник, 20 марта, сообщает РЕН ТВ.

Вечером 17 марта 26-летняя россиянка выпила алкоголь и легла спать, положив младенца рядом. «Проснувшись утром, женщина обнаружила, что малыш мертв», — рассказал собеседник издания и уточнил, что на теле погибшего не нашли следов насильственной смерти.

Женщина нигде не работала и одна воспитывала четверых детей. Троих из них изъяли из семьи и отправили в социально-реабилитационный центр.

В отношении матери составили административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. Причины смерти малыша выясняют эксперты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее жительница города Краснотурьинска Свердловской области во время сна случайно задавила двухмесячную дочь: она положила младенца на диван и уснула рядом. Во сне женщина навалилась на ребенка всем телом, в результате чего девочка скончалась.

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Евгения Куликова
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