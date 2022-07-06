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Россиянка во сне задавила двухмесячную дочь

Жительница Свердловской области во сне задавила двухмесячную дочь

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница города Краснотурьинска во время сна насмерть задавила двухмесячную дочь. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в мае. Россиянка положила младенца на диван и уснула рядом. Во сне женщина навалилась на ребенка собственным телом. В результате девочка скончалась.

В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности»). На суде она признала вину и получила наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Это не первый случай, когда россияне во сне случайно убивают детей. 27 мая пьяная жительница Сосновоборски Красноярского края уложила спать рядом с собой шестимесячную дочь. Во сне женщина придавила лицо младенца подушкой и рукой, в результате чего тот скончался.

23 мая житель Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения укладывал спать восьмимесячного сына и уснул сам. После полуночи мужчина обнаружил, что ребенок не дышит.

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Константин Лысяков
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