Россиянка во сне задавила двухмесячную дочь

Жительница Свердловской области во сне задавила двухмесячную дочь

Жительница города Краснотурьинска во время сна насмерть задавила двухмесячную дочь. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в мае. Россиянка положила младенца на диван и уснула рядом. Во сне женщина навалилась на ребенка собственным телом. В результате девочка скончалась.

В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности»). На суде она признала вину и получила наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Это не первый случай, когда россияне во сне случайно убивают детей. 27 мая пьяная жительница Сосновоборски Красноярского края уложила спать рядом с собой шестимесячную дочь. Во сне женщина придавила лицо младенца подушкой и рукой, в результате чего тот скончался.

23 мая житель Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения укладывал спать восьмимесячного сына и уснул сам. После полуночи мужчина обнаружил, что ребенок не дышит.

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