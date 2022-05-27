Пьяная россиянка во сне задушила шестимесячную дочь

В Красноярском крае пьяная женщина случайно задушила во сне шестимесячную дочь

В Сосновоборске Красноярского края пьяная 30-летняя женщина случайно задушила во сне шестимесячную дочь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Все произошло в квартире жилого дома на улице Энтузиастов. Россиянка на протяжении дня выпивала, после она уложила вместе с собой на кровать ребенка и уснула. Во сне женщина придавила лицо младенца подушкой и рукой, перекрыв таким образом доступ воздуха.

Муж жительницы Красноярского края, вернувшись с работы, нашел ребенка без сознания. Предварительные выводы судмедэксперта свидетельствуют о том, что смерть девочки наступила в результате механической асфиксии, вызванной закрытием просвета наружных дыхательных путей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Россиянке грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее пьяный житель Екатеринбурга во сне задавил восьмимесячного сына. Он вызвал медиков, однако им не удалось спасти младенца. Известно, что мать погибшего в день трагедии не ночевала дома.