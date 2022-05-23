Россиянин во сне задавил восьмимесячного сына

Пьяный житель Екатеринбурга во сне задавил восьмимесячного сына

В Екатеринбурге пьяный 25-летний мужчина во сне задавил восьмимесячного сына. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, все произошло в ночь на 22 мая в квартире на улице Рябинина. Россиянин после работы выпил три литра пива, а затем начал укладывать спать маленького ребенка.

После полуночи житель Екатеринбурга обнаружил, что лежащий рядом с ним мальчик не дышит. Он вызвал медиков, однако им не удалось спасти младенца. Известно, что мать погибшего в день трагедии не ночевала дома.

Оперативники позже установили, что отец мальчика был судим за распространение наркотиков в 2015 году. В официальном браке пара не состояла, а женщина получала государственное пособие как мать-одиночка. Кроме того, у погибшего младенца было врожденное заболевание.

Точную причину его смерти еще предстоит установить. Если вскрытие покажет, что ребенок умер от удушья, то на жителя Екатеринбурга заведут дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее жительница Южно-Сахалинска во сне убила собственного ребенка, задавив его своим телом. По предварительной версии следствия, подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне своим телом задавила ребенка. Сообщалось, что смерть младенца наступила в результате «механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота».