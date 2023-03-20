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15:03, 20 марта 2023Силовые структуры

Оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков с миллионами поддельных рублей

В Дагестане и Ингушетии ФСБ задержала фальшивомонетчиков с миллионами поддельных рублей

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростовской области, Дагестане и Ингушетии оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков, которые производили поддельные купюры в промышленном масштабе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Первую фигурантку задержали на Ставрополье — у 65-летней женщины изъяли поддельные купюры на 6,5 миллиона рублей. Позже сотрудники спецслужбы задержали еще восьмерых человек. У них изъяли печатный станок, на котором они печатали 100-долларовые и пятитысячные рублевые купюры, а также аппаратуру для нанесения всех степеней защиты.

В отношении сообщников возбудили уголовные дела, они дают показания.

19 января сообщалось о задержании пяти жителей Дагестана, подозреваемых в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег. Все фальшивки были высокого качества — они на 90-95 процентов дублировали оригинальные пятитысячные банкноты.

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Елизавета Новикова
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Оперативники ФСБ задержали фальшивомонетчиков с миллионами поддельных рублей
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