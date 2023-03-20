Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 20 марта 2023Мир

Германию назвали участником конфликта на Украине

Премьер Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер. Фото: Christian Mang / Reuters

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Focus.

Кречмер подчеркнул, что решение ФРГ о поставках оружия Киеву «оставило призывы к переговорам позади». Он подчеркнул, что теперь Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.

Материалы по теме:
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

«Я считаю, что это именно то, чего мы не должны были делать, чтобы быть более авторитетными и активными в качестве посредника и дипломатического игрока», — отметил он.

Политик предположил, что кризис на Украине не завершится в ближайшее время. По его мнению, замораживание конфликта не служит решением: ситуация только усугубляется, поэтому для ее окончание требуются прекращение огня и переговоры. Он опроверг идею, что к кризису на Украине привели Минские соглашения.

«Это не совсем так. Минские соглашения изначально предотвратили войну в Европе. Однако решения вкладывать значительные средства в европейскую безопасность, а также в модернизацию Бундесвера принято не было», — заключил Кречмер.

Ранее Кречмер допустил восстановление экономических отношений Германии с Россией. Он также призвал отремонтировать газопровод «Северный поток» сейчас, чтобы «был вариант [поставок газа] через пять лет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин опубликовал статью о российско-китайских отношениях
США выразили готовность содействовать выполнению договоренностей Сербии и Косово
Чешский генерал заявил о скрытом потенциале России
Путин напомнил о наличии у России гиперзвукового оружия
В Австрии объяснили решение МУС об «аресте» Путина
Связанный с наркокартелем 14-летний мальчик убил восемь человек
Ушедшая в сборную Казахстана россиянка выиграла турнир в США
Гонщик Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа
Си Цзиньпин оценил свои поездки в Россию
Си Цзиньпин опроверг возможность отдельной страны определять миропорядок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.