Премьер Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ непосредственно вовлечена в конфликт на Украине

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Focus.

Кречмер подчеркнул, что решение ФРГ о поставках оружия Киеву «оставило призывы к переговорам позади». Он подчеркнул, что теперь Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.

«Я считаю, что это именно то, чего мы не должны были делать, чтобы быть более авторитетными и активными в качестве посредника и дипломатического игрока», — отметил он.

Политик предположил, что кризис на Украине не завершится в ближайшее время. По его мнению, замораживание конфликта не служит решением: ситуация только усугубляется, поэтому для ее окончание требуются прекращение огня и переговоры. Он опроверг идею, что к кризису на Украине привели Минские соглашения.

«Это не совсем так. Минские соглашения изначально предотвратили войну в Европе. Однако решения вкладывать значительные средства в европейскую безопасность, а также в модернизацию Бундесвера принято не было», — заключил Кречмер.

Ранее Кречмер допустил восстановление экономических отношений Германии с Россией. Он также призвал отремонтировать газопровод «Северный поток» сейчас, чтобы «был вариант [поставок газа] через пять лет».