Германию назвали участником конфликта на Украине
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Focus.
Кречмер подчеркнул, что решение ФРГ о поставках оружия Киеву «оставило призывы к переговорам позади». Он подчеркнул, что теперь Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
«Я считаю, что это именно то, чего мы не должны были делать, чтобы быть более авторитетными и активными в качестве посредника и дипломатического игрока», — отметил он.
Политик предположил, что кризис на Украине не завершится в ближайшее время. По его мнению, замораживание конфликта не служит решением: ситуация только усугубляется, поэтому для ее окончание требуются прекращение огня и переговоры. Он опроверг идею, что к кризису на Украине привели Минские соглашения.
«Это не совсем так. Минские соглашения изначально предотвратили войну в Европе. Однако решения вкладывать значительные средства в европейскую безопасность, а также в модернизацию Бундесвера принято не было», — заключил Кречмер.
Ранее Кречмер допустил восстановление экономических отношений Германии с Россией. Он также призвал отремонтировать газопровод «Северный поток» сейчас, чтобы «был вариант [поставок газа] через пять лет».