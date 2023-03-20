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01:04, 20 марта 2023Экономика

В Германии допустил восстановление экономических отношений с Россией

Премьер Саксонии Кречмер допустил восстановление экономических отношений ФРГ и России
Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер. Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер допустил, что отношения ФРГ и России в сфере экономике возможно возобновить. Об этом он сообщил в беседе с журналом Focus.

Кречмер заявил, что энергетическая политика предполагает сохранение открытых вариантов. Таким образом он ответил на вопрос, возможно ли восстановление поставок газа из России и понадобится ли в будущем газопровод «Северный поток», строительство которого обошлось примерно в восемь миллиардов евро. Проект позволяет транспортировать не только газ, но и водород.

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Политик из Германии призвал отремонтировать «Северный поток» сейчас, «чтобы был вариант через пять лет». «Для меня важно иметь возможность выбора источников энергии», — отметил он.

«Я думаю, что было бы действительно слишком круто заявить, что этот трубопровод ["Северный поток"] не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы трубопровод оставался доступным», — заключил Кречмер.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

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Марина Совина
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