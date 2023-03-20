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10:20, 20 марта 2023Ценности

Елена Блиновская скопировала образ Ирины Шейк с прошлогодней вечеринки

Блогерша Блиновская скопировала наряд модели Ирины Шейк с прошлогодней вечеринки Swarovski

Фото: @elena_blinovskaya

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская скопировала образ модели Ирины Шейк с прошлогодней вечеринки. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя блогерша посетила праздник коллеги Карины Нигай, который последняя провела в стиле передачи «Фабрика звезд». Предпринимательница повторила наряд манекенщицы, в котором та появилась на мероприятии ювелирного бренда Swarovski в ноябре прошлого года. Тогда Шейк позировала перед фотографом в белой футболке, черной юбке длины макси и перчатках в тон низу.

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Блиновская, в свою очередь, вышла в свет в аналогичном ансамбле, заменив юбку на атласную, а также дополнив длинные перчатки стразами. При этом в руках знаменитость держала блестящую сумку, а из аксессуаров на ней был чокер. Среди прочего она сделала укладку с эффектом мокрых волос и нанесла на лицо макияж в нюдовых оттенках.

В августе Блиновская арендовала целый отель в Греции ради дня рождения. Бизнесвумен рассказала, что отправилась на остров Санторини, Греция, вместе с супругом Алексеем Блиновским. По словам бизнесвумен, она арендовала целый отель в честь своего 41-летия.

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Карина Черных
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