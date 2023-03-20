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10:00, 20 марта 2023Россия

Под Петербургом двухлетний мальчик сломал ногу в батутном центре

В Гатчине Ленобласти двухлетний мальчик сломал ногу в батутном центре

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Под Петербургом двухлетний мальчик сломал ногу во время прыжков в батутном центре. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел парке развлечений в Гатчине Ленинградской области. Уточняется, что ребенок упал и сильно ударился, неудачно спрыгнув с батута. Его госпитализировали с переломом большеберцовой кости голени, он находится под наблюдением медиков.

Обстоятельства случившегося установят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Удмуртии семилетняя девочка получила переломы ног, скатившись с надувного батута. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Евгения Куликова
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