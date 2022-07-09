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В Удмуртии ребенок сломал ноги после падения с батута

В Удмуртии 7-летняя девочка неудачно приземлилась с батута и сломала ноги

Фото: Pixabay

В Удмуртии 7-летняя девочка получила переломы ног, скатившись с надувного батута. Об этом сообщили Следственное управление СК России по Удмуртской республике.

Инцидент произошел 6 июля в поселке Кез. Отмечается, что ребенок играл на детской площадке, расположенной около дома культуры, в сопровождении бабушки. В какой-то момент девочка забралась на батут, установленный местным индивидуальным предпринимателем. В результате неудачного приземления она сломала ноги. Ребенку оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного Кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Симферополе девочка травмировалась после падения с батута, который не был оборудован матами. В результате падения на голую землю ребенок получил смещение позвонков и компрессионный перелом позвоночника.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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