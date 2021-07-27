В Крыму ребенок сломал позвоночник после падения с необорудованного батута

В Симферополе девочка травмировалась после падения с батута, который не был оборудован матами. Ребенок упал на голую землю, получив смещение позвонков и компрессионный перелом позвоночника. Об этом сообщается на сайте СК России по республике Крым и городу Севастополю.

После происшествия владелец батута застелил место матами и продолжил работу, передает Telegram-канал «Mash на волне». СК проведет проверку безопасности аттракциона, а также проанализирует действия лиц, ответственных за установку и функционирование аттракциона.

Ранее в Барнауле лопнул батут из-за давления воздуха, а часть находившихся на нем детей упали и получили травмы. Две девочки перелетели через забор, который стоял рядом, и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).